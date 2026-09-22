Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten

Dow Jones aktuell

22.09.26 22:32 Uhr

So performte der Dow Jones am Dienstag zum Handelsende.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,36 Prozent leichter bei 51.863,69 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,208 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,215 Prozent auf 51.936,76 Punkte an der Kurstafel, nach 52.048,83 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52.319,01 Punkte, das Tagestief hingegen 51.726,08 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53.277,01 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 51.712,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.381,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,20 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 4,34 Prozent auf 410,24 USD), 3M (+ 2,62 Prozent auf 169,30 USD), Honeywell Technologies (+ 2,60 Prozent auf 211,85 USD), Walmart (+ 2,49 Prozent auf 110,12 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,19 Prozent auf 328,35 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Cisco (-4,50 Prozent auf 106,44 USD), JPMorgan Chase (-3,42 Prozent auf 340,00 USD), American Express (-2,72 Prozent auf 305,07 USD), Travelers (-2,46 Prozent auf 362,01 USD) und Visa (-2,14 Prozent auf 362,04 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 27.478.802 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,674 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,90 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net