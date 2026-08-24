Dienstagshandel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Index im Blick

25.08.26 17:59 Uhr

Am zweiten Tag der Woche agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Um 17:56 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,19 Prozent auf 53.518,83 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,406 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,291 Prozent leichter bei 53.261,95 Punkten in den Handel, nach 53.417,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 53.675,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 53.386,37 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.947,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der Dow Jones auf 50.579,70 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45.282,47 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,62 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 2,00 Prozent auf 153,67 USD), Goldman Sachs (+ 1,35 Prozent auf 1.050,31 USD), NVIDIA (+ 1,31 Prozent auf 211,22 USD), IBM (+ 0,90 Prozent auf 233,11 USD) und Cisco (+ 0,80 Prozent auf 111,11 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Nike (-2,80 Prozent auf 39,61 USD), Walmart (-1,67 Prozent auf 104,71 USD), Salesforce (-1,09 Prozent auf 206,78 USD), Chevron (-0,96 Prozent auf 201,15 USD) und McDonalds (-0,90 Prozent auf 270,09 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 9.921.814 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,00 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net