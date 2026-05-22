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Dienstagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500

26.05.26 22:32 Uhr
Dienstagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500 | finanzen.net

Der S&P 500 gewann am Dienstag an Wert.

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Indizes
S&P 500
7.519,1 PKT 45,7 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,61 Prozent höher bei 7.519,12 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 60,920 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,536 Prozent fester bei 7.513,53 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.473,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.501,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.539,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 7.165,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.908,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der S&P 500 5.802,82 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,63 Prozent aufwärts. 7.539,09 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Micron Technology (+ 19,29 Prozent auf 895,88 USD), Teradyne (+ 8,56 Prozent auf 389,14 USD), Western Digital (+ 8,34) Prozent auf 524,65 USD), Lumen Technologies (+ 8,08 Prozent auf 10,17 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,78 Prozent auf 503,89 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil AutoZone (-8,99 Prozent auf 3.100,11 USD), Cerebras Systems (-5,87 Prozent auf 241,71 USD), Tractor Supply (-5,76 Prozent auf 29,80 USD), Intuit (-4,87 Prozent auf 304,35 USD) und Advance Auto Parts (-4,87 Prozent auf 55,13 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43.180.909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,478 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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