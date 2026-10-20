Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus

NASDAQ 100 im Fokus

20.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 bewegt sich aktuell kaum.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 29.585,04 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,458 Prozent leichter bei 29.393,96 Punkten, nach 29.529,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29.208,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.711,53 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.644,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 28.604,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25.141,02 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,37 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,09 Prozent auf 144,30 USD), Axon Enterprise (+ 4,01 Prozent auf 398,46 USD), Thomson Reuters (+ 3,44 Prozent auf 111,96 USD), NXP Semiconductors (+ 3,28 Prozent auf 237,75 USD) und Workday (+ 3,06 Prozent auf 201,17 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Lam Research (-2,76 Prozent auf 264,70 USD), KLA (-2,35 Prozent auf 162,49 USD), Datadog A (-2,13 Prozent auf 254,82 USD), Applied Materials (-2,06 Prozent auf 404,60 USD) und Palo Alto Networks (-2,02 Prozent auf 339,95 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die CoreWeave-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.479.226 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,16 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net