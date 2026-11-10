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NASDAQ 100-Kursverlauf

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 in Rot

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 in Rot

Der NASDAQ 100 bewegt sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
455.70 EUR -3.30 EUR -0.72 %
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Apple Inc.
311.90 EUR -1.05 EUR -0.34 %
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AppLovin Corp
344.45 EUR -15.15 EUR -4.21 %
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Broadcom
295.15 EUR 8.95 EUR 3.13 %
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CrowdStrike
202.20 EUR 2.28 EUR 1.14 %
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Fortinet Inc
108.62 EUR -0.56 EUR -0.51 %
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Kraft Heinz Company
21.50 EUR -0.11 EUR -0.51 %
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Marriott Inc.
371.35 EUR -3.40 EUR -0.91 %
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Micron Technology Inc.
631.60 EUR -22.00 EUR -3.37 %
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Moderna Inc
232.45 EUR -8.95 EUR -3.71 %
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Nebius
121.32 EUR -6.46 EUR -5.06 %
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NVIDIA Corp.
150.98 EUR -8.38 EUR -5.26 %
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Shopify Inc (A)
130.00 EUR -5.52 EUR -4.07 %
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Take Two
201.00 EUR 11.60 EUR 6.12 %
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Indizes
NASDAQ 100
27,548.59 USD -359.04 USD -1.29 %
News | Analysen

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 1,37 Prozent leichter bei 27.526,63 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,924 Prozent tiefer bei 27.649,64 Punkten, nach 27.907,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27.521,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.990,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 30.883,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der NASDAQ 100 29.621,80 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.611,74 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,21 Prozent zu. Bei 31.361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Take Two (+ 7,15 Prozent auf 222,23 USD), Broadcom (+ 2,07 Prozent auf 326,09 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,68 Prozent auf 517,11 USD), Marriott (+ 1,54 Prozent auf 423,57 USD) und Fortinet (+ 1,27 Prozent auf 124,03 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AppLovin (-6,09 Prozent auf 385,04 USD), NVIDIA (-6,01 Prozent auf 167,94 USD), Moderna (-5,21 Prozent auf 254,98 USD), Shopify A (-4,40 Prozent auf 145,37 USD) und Nebius (-4,14 Prozent auf 135,60 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40.701.376 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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