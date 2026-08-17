Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 leichter

NASDAQ 100-Marktbericht

18.08.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 verliert am zweiten Tag der Woche an Boden.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,52 Prozent schwächer bei 29.539,30 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,34 Prozent auf 29.594,89 Punkte an der Kurstafel, nach 29.995,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 29.425,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.677,29 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 28.592,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28.994,37 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Stand von 23.713,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 17,19 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intuit (+ 4,61 Prozent auf 351,08 USD), Adobe (+ 4,12 Prozent auf 264,51 USD), DoorDash (+ 4,03 Prozent auf 221,29 USD), Monster Beverage (+ 3,87 Prozent auf 47,28 USD) und Airbnb (+ 3,65 Prozent auf 185,83 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Teradyne (-9,62 Prozent auf 400,51 USD), Lumentum (-9,38 Prozent auf 878,04 USD), CoreWeave (-8,85 Prozent auf 96,62 USD), Marvell Technology (-8,30 Prozent auf 214,87 USD) und Seagate Technology (-8,15 Prozent auf 913,73 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.633.883 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,709 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,29 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net