Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben

Index-Bewegung

Der NASDAQ 100 erlitt am Abend Verluste.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,42 Prozent schwächer bei 26.479,47 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 26.658,85 Punkte an der Kurstafel, nach 26.590,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26.730,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.405,30 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 23.898,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25.326,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 17.808,30 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,05 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.730,64 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 3,80 Prozent auf 449,61 USD), Zscaler (+ 3,57 Prozent auf 139,61 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,47 Prozent auf 284,49 USD), Diamondback Energy (+ 3,46 Prozent auf 189,80 USD) und Fortinet (+ 3,22 Prozent auf 85,26 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen PDD (-5,00 Prozent auf 98,99 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,00 Prozent auf 163,97 USD), AppLovin (-3,62 Prozent auf 473,18 USD), Constellation Energy (-3,43 Prozent auf 277,70 USD) und Honeywell (-3,27 Prozent auf 222,22 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 27.288.268 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,162 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net