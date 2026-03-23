Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 verliert am Dienstag an Boden.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 24.074,53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,605 Prozent auf 24.042,23 Punkte an der Kurstafel, nach 24.188,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24.170,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.927,69 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.977,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, wies der NASDAQ 100 25.656,15 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Stand von 20.180,44 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 4,49 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23.759,97 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Applied Materials (+ 4,37 Prozent auf 377,60 USD), Diamondback Energy (+ 4,04 Prozent auf 199,53 USD), KLA-Tencor (+ 3,61 Prozent auf 1.565,96 USD), ON Semiconductor (+ 3,52 Prozent auf 62,00 USD) und Analog Devices (+ 3,06 Prozent auf 321,75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-10,22 Prozent auf 455,45 USD), Atlassian (-8,06 Prozent auf 68,41 USD), Zscaler (-6,54 Prozent auf 141,87 USD), AppLovin (-5,81 Prozent auf 432,28 USD) und Intuit (-5,18 Prozent auf 433,34 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.600.775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,677 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net