Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

NASDAQ 100-Kursentwicklung

22.09.26 22:32 Uhr

Für den NASDAQ 100 ging es letztendlich aufwärts.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,82 Prozent fester bei 30.732,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,046 Prozent auf 30.496,43 Punkte an der Kurstafel, nach 30.482,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 30.496,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.770,63 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.308,86 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 30.347,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24.761,07 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 21,92 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30.770,63 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monolithic Power Systems (+ 8,06 Prozent auf 1.380,62 USD), Shopify A (+ 7,12 Prozent auf 147,74 USD), Sandisk (+ 6,82 Prozent auf 1.887,04 USD), Astera Labs (+ 6,67 Prozent auf 363,46 USD) und Micron Technology (+ 5,00 Prozent auf 1.096,16 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-4,52 Prozent auf 238,25 USD), Cisco (-4,50 Prozent auf 106,44 USD), Intuit (-3,87 Prozent auf 292,35 USD), Airbnb (-3,01 Prozent auf 161,81 USD) und Booking (-2,55 Prozent auf 164,22 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28.034.345 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 6,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net