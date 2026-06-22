Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in der Verlustzone

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite sinkt am Dienstagmittag.

Um 17:58 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,67 Prozent auf 25.729,42 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 2,36 Prozent auf 25.549,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26.166,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25.882,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.513,26 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 26.343,97 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 21.946,76 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 19.630,97 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,73 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 35,55 Prozent auf 4,08 USD), EZCORP (+ 4,82 Prozent auf 33,03 USD), Donegal Group B (+ 4,71 Prozent auf 22,00 USD), eBay (+ 3,37 Prozent auf 108,48 USD) und Erie Indemnity (+ 3,34 Prozent auf 218,71 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-12,98 Prozent auf 80,44 USD), Amtech Systems (-11,03 Prozent auf 19,60 USD), Ultra Clean (-10,84 Prozent auf 109,79 USD), ON Semiconductor (-10,42 Prozent auf 117,84 USD) und SMC (-10,18 Prozent auf 433,27 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.679.129 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,464 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,86 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net