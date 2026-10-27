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NASDAQ Composite-Performance im Blick

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagmittag Gewinne

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.80 USD 0.02 USD 2.21 %
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Ballard Power Inc.
1.38 EUR 0.08 EUR 6.51 %
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Cintas Corp.
194.78 EUR -6.42 EUR -3.19 %
Charts | News | Analysen
Consumer Portfolio Services Inc.
8.30 EUR -0.45 EUR -5.14 %
Charts | News | Analysen
Euronet Worldwide Inc.
56.68 EUR -1.54 EUR -2.65 %
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Innodata Inc.
39.85 EUR -12.45 EUR -23.80 %
Charts | News | Analysen
JetBlue Airways Corp.
2.44 EUR 0.30 EUR 14.07 %
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Lincoln Electric Holdings Inc.
242.00 EUR 14.00 EUR 6.14 %
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Methode Electronics Inc.
10.90 EUR 0.20 EUR 1.87 %
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Nortech Systems Inc.
10.37 USD -0.53 USD -4.86 %
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NVIDIA Corp.
195.92 EUR 2.40 EUR 1.24 %
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Pegasystems Inc.
31.94 EUR -0.41 EUR -1.27 %
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SIGA Technologies Inc.
3.19 USD 0.04 USD 1.11 %
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SpaceX
134.58 EUR 2.46 EUR 1.86 %
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TransAct Technologies Inc.
5.68 USD 0.34 USD 6.47 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,477.80 USD 308.42 USD 1.18 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,16 Prozent stärker bei 26.472,86 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,447 Prozent auf 26.286,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26.169,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.219,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.528,94 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, stand der NASDAQ Composite bei 27.068,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24.932,08 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 23.637,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,93 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.722,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell JetBlue Airways (+ 20,46 Prozent auf 2,86 USD), Methode Electronics (+ 9,58 Prozent auf 13,50 USD), Ballard Power (+ 8,39 Prozent auf 1,55 USD), Lincoln Electric (+ 8,29 Prozent auf 280,09 USD) und TransAct Technologies (+ 7,88 Prozent auf 5,75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Innodata (-26,66 Prozent auf 43,94 USD), Euronet Worldwide (-7,55 Prozent auf 59,12 USD), Cintas (-5,24 Prozent auf 214,09 USD), Nortech Systems (-4,86 Prozent auf 10,37 USD) und Pegasystems (-4,11 Prozent auf 35,20 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 10.886.104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,664 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie hat mit 0,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19,02 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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