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Dienstagshandel in New York: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

21.04.26 22:33 Uhr
Dienstagshandel in New York: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone | finanzen.net

Der S&P 500 gab heute nach.

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Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Minus von 0,63 Prozent auf 7.064,01 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 57,241 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,249 Prozent fester bei 7.126,86 Punkten in den Handel, nach 7.109,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.137,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.050,20 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.506,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, stand der S&P 500 noch bei 6.875,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.158,20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,00 Prozent aufwärts. Bei 7.147,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Northern Trust (+ 8,02 Prozent auf 171,74 USD), HP (+ 7,66 Prozent auf 21,09 USD), UnitedHealth (+ 6,96 Prozent auf 346,01 USD), DR Horton (+ 5,78 Prozent auf 162,20 USD) und MSCI (+ 5,37 Prozent auf 597,39 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Tractor Supply (-11,69 Prozent auf 39,57 USD), EchoStar A (-8,33 Prozent auf 123,86 USD), Coinbase (-7,41 Prozent auf 195,95 USD), Northrop Grumman (-6,98 Prozent auf 611,13 USD) und Lumentum (-6,50 Prozent auf 836,92 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 27.288.268 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,162 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 9,69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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