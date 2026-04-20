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Dienstagshandel in New York: S&P 500 gibt am Nachmittag nach

21.04.26 20:02 Uhr
Dienstagshandel in New York: S&P 500 gibt am Nachmittag nach | finanzen.net

Der S&P 500 zeigt sich derzeit in Rot.

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Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 7.082,06 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 57,241 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,249 Prozent stärker bei 7.126,86 Punkten in den Handel, nach 7.109,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.062,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.137,27 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 6.506,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.875,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.04.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.158,20 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,26 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.147,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 8,84 Prozent auf 352,08 USD), HP (+ 7,86 Prozent auf 21,13 USD), Northern Trust (+ 7,29 Prozent auf 170,58 USD), DR Horton (+ 7,18 Prozent auf 164,35 USD) und Robert Half (+ 5,21 Prozent auf 29,48 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Tractor Supply (-10,87 Prozent auf 39,94 USD), EchoStar A (-7,92 Prozent auf 124,41 USD), Northrop Grumman (-6,29 Prozent auf 615,63 USD), Coinbase (-6,23 Prozent auf 198,45 USD) und GE Aerospace (ex General Electric) (-6,20 Prozent auf 284,79 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12.041.345 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,162 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 9,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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