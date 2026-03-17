Dienstagshandel in New York: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen

Kursverlauf

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Dienstag steht der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,25 Prozent im Plus bei 6.716,09 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54,320 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.733,39 Zählern und damit 0,508 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.699,38 Punkte).

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6.710,80 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.754,30 Zähler.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der S&P 500 auf 6.843,22 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.721,43 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 5.675,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2,08 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.623,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Western Digital (+ 9,64 Prozent auf 313,81 USD), Delta Air Lines (+ 6,56 Prozent auf 64,83 USD), Global Payments (+ 6,42 Prozent auf 72,42 USD), Perrigo Company (+ 5,97 Prozent auf 10,30 USD) und Seagate Technology (+ 5,59 Prozent auf 421,09 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil The Trade Desk A (-7,42 Prozent auf 25,07 USD), Eli Lilly (-5,94 Prozent auf 930,35 USD), Intel (-3,72 Prozent auf 44,06 USD), Cencora (-3,23 Prozent auf 334,71 USD) und HCA (-2,92 Prozent auf 509,87 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41.507.991 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,874 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net