Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert nachmittags im Minus

S&P 500 aktuell

13.10.26 20:02 Uhr

Heute legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,14 Prozent tiefer bei 7.796,35 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 65,346 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,126 Prozent auf 7.797,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.807,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7.814,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.786,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.656,98 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.515,34 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 6.654,72 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,67 Prozent zu. Bei 7.844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell CDW (+ 4,73 Prozent auf 150,56 USD), Oracle (+ 4,32 Prozent auf 143,33 USD), International Flavors Fragrances (+ 4,28 Prozent auf 88,60 USD), Charter A (+ 4,03 Prozent auf 106,61 USD) und Valero Energy (+ 3,94 Prozent auf 453,19 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Applied Materials (-7,76 Prozent auf 458,92 USD), Flex (-6,64 Prozent auf 109,45 USD), Johnson Johnson (-5,99 Prozent auf 247,94 USD), Take Two (-5,83 Prozent auf 196,65 USD) und Micron Technology (-5,34 Prozent auf 936,25 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.701.624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net