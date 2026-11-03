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NASDAQ 100-Kursentwicklung

Dienstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Dienstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
441.70 EUR 22.80 EUR 5.44 %
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Apple Inc.
296.20 EUR -6.55 EUR -2.16 %
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AppLovin Corp
216.45 EUR 11.85 EUR 5.79 %
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CoreWeave
47.80 EUR 2.61 EUR 5.78 %
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CrowdStrike
220.20 EUR 2.20 EUR 1.01 %
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DoorDash
163.82 EUR -5.74 EUR -3.39 %
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Intel Corp.
53.99 EUR 0.51 EUR 0.95 %
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Keurig Dr Pepper Inc
32.70 EUR 0.03 EUR 0.09 %
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Kraft Heinz Company
21.84 EUR 0.31 EUR 1.44 %
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Micron Technology Inc.
760.90 EUR 17.10 EUR 2.30 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,111.00 EUR -55.00 EUR -4.72 %
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Nebius
137.16 EUR 11.16 EUR 8.86 %
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Shopify Inc (A)
133.10 EUR -8.68 EUR -6.12 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
109.10 EUR 4.40 EUR 4.20 %
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Vertex Pharmaceuticals Inc.
477.85 EUR -20.00 EUR -4.02 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,211.14 USD 221.32 USD 0.79 %
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Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,94 Prozent fester bei 28.251,75 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,342 Prozent stärker bei 28.085,50 Punkten, nach 27.989,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 28.085,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28.307,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30.807,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28.776,80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 25.972,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,08 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 22.841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 7,77 Prozent auf 246,63 USD), Monolithic Power Systems (+ 7,57 Prozent auf 1.338,08 USD), Nebius (+ 7,13 Prozent auf 151,47 USD), CoreWeave (+ 5,92 Prozent auf 53,12 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,28 Prozent auf 491,51 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Thomson Reuters (-7,30 Prozent auf 113,32 USD), Shopify A (-5,62 Prozent auf 147,44 USD), Keurig Dr Pepper (-4,51 Prozent auf 35,16 USD), DoorDash (-3,51 Prozent auf 183,39 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-3,27 Prozent auf 535,05 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.899.047 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 4,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16:06 Apple Verkaufen DZ BANK
15:11 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14:51 Apple Underweight Barclays Capital
09:26 Apple Neutral UBS AG
08:01 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.

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