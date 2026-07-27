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Dienstagshandel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Dienstagshandel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Der Dow Jones gewinnt derzeit an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
298.00 EUR 3.20 EUR 1.09 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
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NVIDIA Corp.
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161.64 EUR 5.70 EUR 3.66 %
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Sherwin-Williams Co.
287.00 EUR 2.50 EUR 0.88 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,760.90 USD 550.82 USD 1.06 %
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Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,12 Prozent fester bei 52.795,64 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 23,998 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,070 Prozent leichter bei 52.173,42 Punkten, nach 52.210,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 52.443,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.901,87 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 51.876,11 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 49.141,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.837,56 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,12 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 8,39 Prozent auf 354,72 USD), Salesforce (+ 5,82 Prozent auf 183,70 USD), IBM (+ 5,58 Prozent auf 228,35 USD), Boeing (+ 5,05 Prozent auf 222,19 USD) und Coca-Cola (+ 4,38 Prozent auf 87,75 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,73 Prozent auf 832,00 USD), Chevron (-1,00 Prozent auf 188,10 USD), Goldman Sachs (-0,86 Prozent auf 1.039,20 USD), JPMorgan Chase (-0,15 Prozent auf 355,66 USD) und American Express (-0,11 Prozent auf 335,03 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 16.551.714 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,403 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG