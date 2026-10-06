Dienstagshandel in New York: So steht der Dow Jones am Mittag

Dow Jones-Entwicklung

06.10.26 17:59 Uhr

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 17:57 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,69 Prozent fester bei 51.619,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,923 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,134 Prozent schwächer bei 51.199,25 Punkten, nach 51.267,90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51.422,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51.672,25 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53.414,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der Dow Jones 53.055,91 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 46.694,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,69 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 2,30 Prozent auf 115,42 USD), Caterpillar (+ 2,11 Prozent auf 866,03 USD), Amazon (+ 1,83 Prozent auf 256,01 USD), Procter Gamble (+ 1,77 Prozent auf 148,53 USD) und Merck (+ 1,76 Prozent auf 141,99 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Honeywell Technologies (-1,32 Prozent auf 211,31 USD), Salesforce (-1,07 Prozent auf 227,34 USD), UnitedHealth (-0,88 Prozent auf 375,24 USD), Boeing (-0,69 Prozent auf 191,39 USD) und JPMorgan Chase (-0,17 Prozent auf 331,83 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7.453.809 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5,123 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,51 erwartet. Mit 4,60 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net