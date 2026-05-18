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CAC 40-Entwicklung

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus

19.05.26 17:57 Uhr
Dienstagshandel in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus | finanzen.net

So bewegte sich der CAC 40 am Dienstag zum Handelsschluss.

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CAC 40
7.981,8 PKT -5,7 PKT -0,07%
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Der CAC 40 beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 7.981,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,329 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,104 Prozent auf 7.995,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7.987,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.073,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.969,85 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.425,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.398,78 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 7.883,63 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,60 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 265.171 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,301 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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