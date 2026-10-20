Dienstagshandel in Paris: CAC 40 schwächelt am Nachmittag

Euronext-Handel im Blick

20.10.26 15:57 Uhr

Das macht der CAC 40 am Nachmittag.

Am Dienstag fällt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,70 Prozent auf 7.812,97 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,327 Prozent tiefer bei 7.842,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.868,05 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.860,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.783,22 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 8.065,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.340,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.206,07 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,66 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 453.126 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 216,703 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Renault-Aktie hat mit 4,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 8,10 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net