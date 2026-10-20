DAX 25.223 -0,4%ESt50 6.105 -0,6%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,82 +0,7%Nas 26.450 +0,1%Bitcoin 73.024 -0,0%Euro 1,1230 +0,1%Öl 109,1 -0,4%Gold 4.129 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Euronext-Handel im Blick

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 schwächelt am Nachmittag

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 schwächelt am Nachmittag

Das macht der CAC 40 am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.40 EUR -0.84 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
400.45 EUR -1.20 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
66.82 EUR -1.20 EUR -1.76 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
27.22 EUR -0.01 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.74 EUR -0.08 EUR -2.15 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,819.41 EUR -48.64 EUR -0.62 %
News | Analysen

Am Dienstag fällt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,70 Prozent auf 7.812,97 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,327 Prozent tiefer bei 7.842,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.868,05 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.860,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.783,22 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 8.065,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.340,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.206,07 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,66 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 453.126 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 216,703 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Renault-Aktie hat mit 4,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 8,10 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.