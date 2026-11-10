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Index-Performance

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone

So bewegt sich der CAC 40 am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
209.00 EUR 1.95 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
13.86 EUR 0.24 EUR 1.73 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
447.50 EUR 0.55 EUR 0.12 %
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Pernod Ricard S.A.
71.18 EUR -0.14 EUR -0.20 %
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Renault S.A.
29.47 EUR 0.65 EUR 2.26 %
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Stellantis
3.96 EUR 0.00 EUR 0.13 %
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Indizes
CAC 40
8,313.16 EUR 79.86 EUR 0.97 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,24 Prozent auf 8.335,14 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.306,10 Zählern und damit 0,884 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8.233,30 Punkte).

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8.337,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.303,93 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 7.803,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.726,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.055,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,71 Prozent aufwärts. Bei 8.755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 23.376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,256 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,04 zu Buche schlagen. Mit 7,83 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

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