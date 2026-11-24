CAC 40-Marktbericht

Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Um 09:10 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,37 Prozent auf 8.074,26 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,375 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,213 Prozent höher bei 8.062,01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8.044,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8.059,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.074,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.782,82 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 8.453,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7.959,67 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,48 Prozent ein. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern erreicht.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.120 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 231,384 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net