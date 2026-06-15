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ATX-Kursverlauf

Dienstagshandel in Wien: ATX legt zu

16.06.26 12:25 Uhr
Dienstagshandel in Wien: ATX legt zu | finanzen.net

Der Handel in Wien verläuft am zweiten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

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Aktien
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Indizes
ATX
6.430,2 PKT 9,5 PKT 0,15%
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Am Dienstag erhöht sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,11 Prozent auf 6.427,66 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 175,111 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,014 Prozent fester bei 6.421,52 Punkten, nach 6.420,63 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.392,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.450,90 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.859,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bewegte sich der ATX bei 5.298,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der ATX einen Stand von 4.400,44 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,10 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6.450,90 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 2,35 Prozent auf 65,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 52,40 EUR), BAWAG (+ 1,88 Prozent auf 168,30 EUR), Erste Group Bank (+ 0,72 Prozent auf 112,20 EUR) und Lenzing (+ 0,62 Prozent auf 24,25 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-7,33 Prozent auf 194,60 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 22,86 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,02 Prozent auf 34,00 EUR), DO (-0,92 Prozent auf 215,50 EUR) und EVN (-0,84 Prozent auf 29,40 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 176.706 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,336 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 6,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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