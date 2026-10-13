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Index-Bewegung

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert letztendlich im Plus

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert letztendlich im Plus

Der ATX Prime befand sich am Dienstag im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
204.00 EUR -15.00 EUR -6.85 %
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BAWAG
171.20 EUR 3.80 EUR 2.27 %
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Erste Group Bank AG
109.90 EUR -0.90 EUR -0.81 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.50 EUR 0.45 EUR 1.55 %
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Kapsch TrafficCom AG
4.08 EUR -0.03 EUR -0.73 %
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Lenzing AG
10.40 EUR -0.98 EUR -8.61 %
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OMV AG
72.55 EUR 0.20 EUR 0.28 %
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Polytec
5.84 EUR -0.06 EUR -1.02 %
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UBM Development AG
15.70 EUR -0.20 EUR -1.26 %
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Verbund AG
65.90 EUR 1.05 EUR 1.62 %
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Vienna Insurance
65.10 EUR 0.40 EUR 0.62 %
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Indizes
ATX Prime
3,252.82 EUR 9.76 EUR 0.3 %
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Letztendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent fester bei 3.252,82 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,146 Prozent auf 3.238,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3.243,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3.235,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.268,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 3.378,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3.179,31 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 2.360,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 22,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 1,90 Prozent auf 67,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,84 Prozent auf 66,40 EUR), EVN (+ 1,54 Prozent auf 29,70 EUR), OMV (+ 1,45 Prozent auf 73,60 EUR) und BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 170,30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-6,34 Prozent auf 10,64 EUR), AT S (AT&S) (-6,05 Prozent auf 202,00 EUR), Polytec (-3,33 Prozent auf 5,80 EUR), UBM Development (-3,13 Prozent auf 15,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,97 Prozent auf 3,98 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 507.310 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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