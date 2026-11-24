ATX Prime-Performance im Blick

Mit dem ATX Prime geht es am Mittag abwärts.

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,54 Prozent tiefer bei 3.093,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,116 Prozent auf 3.114,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3.110,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.124,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.089,46 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3.081,43 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.254,00 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 2.431,72 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 16,38 Prozent zu Buche. Bei 3.448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 2,63 Prozent auf 3,90 EUR), Polytec (+ 2,62 Prozent auf 3,92 EUR), Palfinger (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,03 Prozent auf 19,54 EUR) und Verbund (+ 1,01 Prozent auf 69,95 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-4,54 Prozent auf 105,20 EUR), Semperit (-2,32 Prozent auf 14,75 EUR), Rosenbauer (-1,87 Prozent auf 52,60 EUR), Lenzing (-1,74 Prozent auf 9,58 EUR) und UBM Development (-1,45 Prozent auf 13,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 197.312 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,380 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 6,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net