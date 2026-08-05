Dienstagshandel in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Zuschläge
Der ATX Prime verzeichnete zum Handelsschluss Kursgewinne.
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Schlussendlich ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent nach oben auf 3.288,26 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 3.276,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3.276,95 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3.256,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.292,83 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3.189,18 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 11.05.2026, mit 2.935,32 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.360,24 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 23,70 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.337,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 6,18 Prozent auf 79,00 EUR), voestalpine (+ 3,54 Prozent auf 47,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,70 Prozent auf 152,20 EUR), OMV (+ 1,71 Prozent auf 65,45 EUR) und Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 31,05 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Rosenbauer (-3,13 Prozent auf 61,80 EUR), Addiko Bank (-1,94 Prozent auf 25,30 EUR), Lenzing (-1,90 Prozent auf 23,25 EUR), Verbund (-1,55 Prozent auf 57,00 EUR) und Vienna Insurance (-1,42 Prozent auf 69,40 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 358.377 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 46,614 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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