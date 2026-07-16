Dienstagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell

ATX im Blick

21.07.26 12:25 Uhr

Am Dienstagmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Dienstag erhöht sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,27 Prozent auf 6.414,01 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 177,679 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 6.399,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.396,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.419,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.376,71 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.527,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, notierte der ATX bei 5.852,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4.509,01 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 19,85 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,98 Prozent auf 173,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,96 Prozent auf 31,40 EUR), Andritz (+ 0,95 Prozent auf 74,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,89 Prozent auf 113,60 EUR) und Raiffeisen (+ 0,75 Prozent auf 53,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Wienerberger (-6,10 Prozent auf 20,94 EUR), Verbund (-1,25 Prozent auf 59,05 EUR), BAWAG (-1,15 Prozent auf 172,50 EUR), Österreichische Post (-1,08 Prozent auf 32,20 EUR) und Vienna Insurance (-0,46 Prozent auf 64,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 718.555 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net