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SLI-Performance im Fokus

Dienstagshandel in Zürich: SLI am Dienstagmittag in Rot

21.04.26 12:25 Uhr
Dienstagshandel in Zürich: SLI am Dienstagmittag in Rot | finanzen.net

Der SLI bewegt sich aktuell kaum.

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Der SLI verliert im SIX-Handel um 12:08 Uhr 0,10 Prozent auf 2.140,46 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,331 Prozent tiefer bei 2.135,41 Punkten, nach 2.142,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.131,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.141,96 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der SLI einen Wert von 1.963,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der SLI einen Stand von 2.135,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, betrug der SLI-Kurs 1.873,20 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,489 Prozent zu Buche. Bei 2.223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 1,45 Prozent auf 587,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,31 Prozent auf 189,80 CHF), Partners Group (+ 1,28 Prozent auf 952,00 CHF), Sika (+ 1,12 Prozent auf 153,85 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,99 Prozent auf 224,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-3,18 Prozent auf 9.895,00 CHF), Logitech (-1,59 Prozent auf 76,52 CHF), UBS (-1,52 Prozent auf 33,58 CHF), Straumann (-0,79 Prozent auf 90,14 CHF) und Givaudan (-0,76 Prozent auf 2.875,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.122.648 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 277,551 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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