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Index-Bewegung

Dienstagshandel in Zürich: SLI beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Dienstagshandel in Zürich: SLI beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der SLI notierte am Dienstagabend im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.82 EUR -0.60 EUR -0.72 %
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Galderma
176.00 EUR -1.00 EUR -0.56 %
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75.26 EUR -2.00 EUR -2.59 %
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139.46 EUR 7.70 EUR 5.84 %
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Partners Group AG
720.00 EUR -70.40 EUR -8.91 %
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Richemont
204.70 EUR -1.50 EUR -0.73 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
366.00 EUR -9.00 EUR -2.4 %
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Sandoz
73.48 EUR 1.66 EUR 2.31 %
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Sonova AG
246.90 EUR 0.80 EUR 0.33 %
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Straumann Holding AG
102.00 EUR 4.00 EUR 4.08 %
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Swiss Re AG
150.30 EUR -0.05 EUR -0.03 %
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UBS
47.13 EUR -0.87 EUR -1.81 %
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VAT
630.00 EUR -8.20 EUR -1.28 %
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Indizes
SLI
2,288.17 CHF -5.12 CHF -0.22 %
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Letztendlich stand im SIX-Handel ein Minus von 0,22 Prozent auf 2.288,17 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor ging der SLI 0,133 Prozent fester bei 2.296,34 Punkten in den Handel, nach 2.293,29 Punkten am Vortag.

Bei 2.301,74 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.273,16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 2.289,83 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Wert von 2.131,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, lag der SLI bei 2.004,15 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,38 Prozent zu. Bei 2.352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Novartis (+ 6,25 Prozent auf 130,96 CHF), Straumann (+ 3,71 Prozent auf 97,38 CHF), Sandoz (+ 1,41 Prozent auf 68,88 CHF), Holcim (+ 1,30 Prozent auf 71,96 CHF) und Sonova (+ 0,78 Prozent auf 234,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-7,26 Prozent auf 679,60 CHF), VAT (-2,60 Prozent auf 583,80 CHF), Richemont (-1,77 Prozent auf 188,75 CHF), Roche (-1,50 Prozent auf 347,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,42 Prozent auf 77,88 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 8.017.279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303,798 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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12:21 Novartis Neutral UBS AG
12:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG

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