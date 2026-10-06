Dienstagshandel in Zürich: SLI liegt schlussendlich im Plus

SLI im Blick

06.10.26 17:57 Uhr

Der SLI verzeichnete heute Kursanstiege.

Der SLI stieg im SIX-Handel letztendlich um 0,46 Prozent auf 2.226,28 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,537 Prozent auf 2.228,00 Punkte an der Kurstafel, nach 2.216,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2.245,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.219,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 2.299,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der SLI bei 2.301,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2.038,42 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 1,70 Prozent auf 31,18 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,41 Prozent auf 223,10 CHF), Holcim (+ 1,39 Prozent auf 65,84 CHF), UBS (+ 1,35 Prozent auf 40,57 CHF) und Swiss Re (+ 1,17 Prozent auf 143,05 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swisscom (-2,18 Prozent auf 627,00 CHF), VAT (-1,61 Prozent auf 698,20 CHF), Julius Bär (-1,00 Prozent auf 72,94 CHF), Alcon (-0,75 Prozent auf 52,68 CHF) und SGS SA (-0,49 Prozent auf 93,54 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3.261.520 Aktien gehandelt. Mit 296,952 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net