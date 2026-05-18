Dienstagshandel in Zürich: SMI am Mittag mit Kursplus

Index-Performance

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Dienstag steht der SMI um 12:08 Uhr via SIX 1,24 Prozent im Plus bei 13.404,72 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,567 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,381 Prozent auf 13.291,20 Punkte an der Kurstafel, nach 13.240,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13.413,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.285,66 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der SMI mit 13.426,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13.799,59 Punkten gehandelt. Der SMI wies vor einem Jahr, am 19.05.2025, einen Wert von 12.356,77 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,19 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 3,93 Prozent auf 486,70 CHF), Partners Group (+ 2,42 Prozent auf 913,40 CHF), Holcim (+ 1,95 Prozent auf 72,26 CHF), Roche (+ 1,93 Prozent auf 327,90 CHF) und Alcon (+ 1,91 Prozent auf 52,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,05 Prozent auf 81,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,00 Prozent auf 173,90 CHF), Logitech (+ 0,10 Prozent auf 82,38 CHF), Swiss Life (+ 0,14 Prozent auf 861,40 CHF) und Geberit (+ 0,28 Prozent auf 504,40 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.008.225 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 280,868 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net