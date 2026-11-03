Dienstagshandel in Zürich: SMI fällt am Dienstagmittag

Kursentwicklung

03.11.26 12:25 Uhr

Der SMI zeigt sich heute wenig bewegt.

Am Dienstag sinkt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,11 Prozent auf 14.786,16 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,717 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,307 Prozent auf 14.757,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14.802,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.731,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14.820,34 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 13.660,92 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 14.371,77 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 12.235,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11,62 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.861,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 0,64 Prozent auf 132,36 CHF), Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 965,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,45 Prozent auf 71,66 CHF), Zurich Insurance (+ 0,42 Prozent auf 626,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,13 Prozent auf 153,85 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Geberit (-3,19 Prozent auf 570,20 CHF), Galderma (-1,85 Prozent auf 187,95 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 77,44 CHF), Alcon (-1,26 Prozent auf 59,66 CHF) und Sika (-1,19 Prozent auf 182,55 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 597.330 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 351,228 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net