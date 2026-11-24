SMI-Entwicklung

Kaum bewegt zeigt sich der SMI derzeit.

Um 12:08 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,19 Prozent auf 14.707,17 Punkte zurück. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,685 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,205 Prozent höher bei 14.765,89 Punkten, nach 14.735,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14.686,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.783,77 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 14.462,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SMI noch bei 14.447,19 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Wert von 12.654,12 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 0,93 Prozent auf 152,20 CHF), Nestlé (+ 0,86 Prozent auf 85,61 CHF), Swiss Life (+ 0,55 Prozent auf 959,20 CHF), Logitech (+ 0,48 Prozent auf 84,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,44 Prozent auf 637,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,58 Prozent auf 67,24 CHF), Sandoz (-1,52 Prozent auf 81,74 CHF), Galderma (-1,36 Prozent auf 185,15 CHF), UBS (-0,76 Prozent auf 37,64 CHF) und Novartis (-0,55 Prozent auf 127,32 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 620.735 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,676 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net