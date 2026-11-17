Kursverlauf

Der SMI zeigte sich schlussendlich im Minus.

Der SMI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 1,43 Prozent leichter bei 14.976,04 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,735 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,329 Prozent auf 15.142,66 Punkte an der Kurstafel, nach 15.192,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.956,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15.159,27 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 14.391,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der SMI noch bei 14.302,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der SMI noch bei 12.597,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 13,05 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (-0,46 Prozent auf 4.072,00 CHF), Sika (-0,53 Prozent auf 189,30 CHF), Alcon (-0,55 Prozent auf 61,80 CHF), Richemont (-0,57 Prozent auf 172,95 CHF) und Geberit (-0,58 Prozent auf 582,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil UBS (-3,34 Prozent auf 39,06 CHF), Logitech (-2,28 Prozent auf 82,26 CHF), Swiss Life (-2,19 Prozent auf 972,00 CHF), Galderma (-2,02 Prozent auf 187,15 CHF) und Sandoz (-1,89 Prozent auf 83,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5.351.142 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,71 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net