Dienstagshandel in Zürich: SMI steigt
Der SMI befindet sich am Mittag im Aufwind.
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Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,46 Prozent auf 14.367,98 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,693 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,075 Prozent schwächer bei 14.291,57 Punkten in den Handel, nach 14.302,26 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.291,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.373,64 Punkten erreichte.
SMI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, notierte der SMI bei 13.388,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der SMI 12.790,35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der SMI einen Wert von 11.954,54 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,46 Prozent aufwärts. Bei 14.464,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.
Tops und Flops im SMI aktuell
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,74 Prozent auf 3.512,00 CHF), Richemont (+ 1,67 Prozent auf 185,95 CHF), Swiss Re (+ 1,57 Prozent auf 132,70 CHF), Amrize (+ 1,53 Prozent auf 43,76 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,52 Prozent auf 207,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,08 Prozent auf 84,42 CHF), UBS (-0,05 Prozent auf 41,88 CHF), Lonza (-0,03 Prozent auf 580,20 CHF), Novartis (+ 0,18 Prozent auf 125,32 CHF) und Swiss Life (+ 0,39 Prozent auf 924,20 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.010.638 Aktien gehandelt. Mit 294,168 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,06 erwartet. Mit 6,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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