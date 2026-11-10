Dienstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich letztendlich fester

SMI-Entwicklung

10.11.26 17:57 Uhr

Der SMI stieg heute.

Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,61 Prozent auf 15.037,94 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,706 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,668 Prozent auf 15.046,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14.946,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15.077,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14.996,31 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 13.787,40 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 14.633,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der SMI bei 12.455,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,52 Prozent. Bei 15.092,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,72 Prozent auf 175,45 CHF), Geberit (+ 1,53 Prozent auf 595,60 CHF), UBS (+ 1,50 Prozent auf 40,56 CHF), Sika (+ 1,38 Prozent auf 194,00 CHF) und Logitech (+ 1,31 Prozent auf 80,18 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Amrize (-1,77 Prozent auf 34,45 CHF), Sandoz (-1,28 Prozent auf 83,38 CHF), Galderma (-1,10 Prozent auf 188,55 CHF), Givaudan (-0,42 Prozent auf 4.048,00 CHF) und Roche (+ 0,17 Prozent auf 401,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.446.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 337,716 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net