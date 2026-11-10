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SIX-Handel im Blick

Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

Der SMI bleibt auch am Dienstag in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.74 EUR 0.26 EUR 0.35 %
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Galderma
206.00 EUR -4.00 EUR -1.90 %
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Givaudan AG
4,442.00 EUR 22.00 EUR 0.50 %
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Logitech S.A.
86.94 EUR -0.02 EUR -0.02 %
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Novartis AG
144.16 EUR -0.06 EUR -0.04 %
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Partners Group AG
742.80 EUR 11.80 EUR 1.61 %
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Richemont
187.05 EUR 1.70 EUR 0.92 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
433.20 EUR -3.50 EUR -0.80 %
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Sandoz
92.36 EUR 0.12 EUR 0.13 %
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Swiss Re AG
164.75 EUR 1.35 EUR 0.83 %
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UBS
43.15 EUR 0.25 EUR 0.58 %
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Indizes
SMI
15,030.93 CHF 84.78 CHF 0.57 %
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Am Dienstag legt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,62 Prozent auf 15.038,57 Punkte zu. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,706 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,668 Prozent auf 15.046,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14.946,15 Punkten am Vortag.

Bei 15.031,77 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 15.057,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 13.787,40 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 14.633,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12.455,20 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,52 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 15.092,56 Punkte. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,99 Prozent auf 174,20 CHF), Logitech (+ 1,97 Prozent auf 80,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84) Prozent auf 69,86 CHF), UBS (+ 1,80 Prozent auf 40,68 CHF) und Partners Group (+ 1,78 Prozent auf 685,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Givaudan (-0,37 Prozent auf 4.050,00 CHF), Galderma (+ 0,00 Prozent auf 190,65 CHF), Sandoz (+ 0,07 Prozent auf 84,52 CHF), Roche (+ 0,17 Prozent auf 401,80 CHF) und Novartis (+ 0,21 Prozent auf 133,74 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 215.461 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 337,716 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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