Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Index-Performance im Blick

21.07.26 09:28 Uhr

Das macht der SMI heute.

Am Dienstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,06 Prozent schwächer bei 14.246,34 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,676 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,340 Prozent auf 14.205,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14.254,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 14.205,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.267,23 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13.774,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der SMI bei 13.134,14 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Wert von 11.936,89 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,54 Prozent nach oben. 14.464,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 80,36 CHF), Logitech (+ 1,23 Prozent auf 83,62 CHF), Novartis (+ 1,06 Prozent auf 124,40 CHF), UBS (+ 0,74 Prozent auf 42,36 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,19 Prozent auf 621,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Lonza (-1,66 Prozent auf 555,60 CHF), Alcon (-1,41 Prozent auf 55,96 CHF), Holcim (-1,20 Prozent auf 73,80 CHF), Geberit (-1,08 Prozent auf 513,80 CHF) und Roche (-0,90 Prozent auf 328,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 217.831 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,455 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net