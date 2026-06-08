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SMI-Performance im Fokus

Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels leichter

09.06.26 09:27 Uhr
Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels leichter | finanzen.net

Der SMI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

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Am Dienstag tendiert der SMI um 09:09 Uhr via SIX 0,08 Prozent tiefer bei 13.310,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,577 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,305 Prozent leichter bei 13.280,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13.320,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13.311,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13.275,93 Punkten.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, mit 13.100,63 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Wert von 13.000,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 12.366,17 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,480 Prozent zu. Bei 14.063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Givaudan (+ 4,34 Prozent auf 3.055,00 CHF), Lonza (+ 2,23 Prozent auf 500,20 CHF), UBS (+ 1,45 Prozent auf 38,39 CHF), Zurich Insurance (+ 1,06 Prozent auf 554,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,51 Prozent auf 118,70 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Roche (-1,12 Prozent auf 319,10 CHF), Holcim (-1,02 Prozent auf 71,88 CHF), Amrize (-0,81 Prozent auf 40,58 CHF), Novartis (-0,68 Prozent auf 116,54 CHF) und Logitech (-0,66 Prozent auf 90,66 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 764.346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,030 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,66 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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