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SMI aktuell

Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Start mit Zuschlägen

Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Start mit Zuschlägen

Beim SMI lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.00 EUR -0.34 EUR -0.40 %
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Alcon AG
58.34 EUR 0.66 EUR 1.14 %
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Amrize
32.29 EUR 0.12 EUR 0.37 %
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Givaudan AG
4,005.00 EUR 299.00 EUR 8.07 %
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Logitech S.A.
88.26 EUR 0.38 EUR 0.43 %
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Lonza AG (N)
616.80 EUR -0.60 EUR -0.10 %
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Nestlé SA (Nestle)
82.93 EUR 1.04 EUR 1.27 %
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Novartis AG
130.58 EUR 2.34 EUR 1.82 %
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Partners Group AG
648.20 EUR 5.60 EUR 0.87 %
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Richemont
183.25 EUR 0.60 EUR 0.33 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
392.25 EUR 6.55 EUR 1.70 %
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Sika AG
185.90 EUR 0.15 EUR 0.08 %
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Swiss Re AG
154.50 EUR -0.60 EUR -0.39 %
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Indizes
SMI
14,044.65 CHF 166.81 CHF 1.2 %
News | Analysen

Am Dienstag verbucht der SMI um 09:10 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 1,17 Prozent auf 14.040,03 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,561 Prozent auf 13.955,75 Punkte an der Kurstafel, nach 13.877,84 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13.955,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.040,03 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 13.775,27 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Wert von 14.266,18 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 12.484,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,98 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 7,20 Prozent auf 3.739,00 CHF), Alcon (+ 2,66 Prozent auf 54,86 CHF), Roche (+ 1,97 Prozent auf 367,10 CHF), Sika (+ 1,75 Prozent auf 177,80 CHF) und Novartis (+ 1,68 Prozent auf 121,98 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0,82 Prozent auf 79,36 CHF), Richemont (-0,55 Prozent auf 170,70 CHF), Logitech (-0,05 Prozent auf 82,66 CHF), Lonza (-0,03 Prozent auf 573,80 CHF) und Amrize (+ 0,16 Prozent auf 30,52 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 153.079 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305,704 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,62 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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