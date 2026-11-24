SIX-Handel im Fokus

Wenig verändert zeigt sich der SPI am Mittag.

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,19 Prozent tiefer bei 20.677,55 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,603 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,237 Prozent stärker bei 20.765,20 Punkten, nach 20.716,03 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.654,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.765,20 Einheiten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SPI 20.387,91 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.311,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der SPI mit 17.386,54 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,35 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 21.440,74 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell GAM (+ 12,60 Prozent auf 0,06 CHF), Molecular Partners (+ 11,37 Prozent auf 2,35 CHF), Xlife Sciences (+ 2,74 Prozent auf 7,50 CHF), StarragTornos (+ 2,45 Prozent auf 33,40 CHF) und Idorsia (+ 2,25 Prozent auf 3,72 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ASMALLWORLD (-7,03 Prozent auf 1,19 CHF), DocMorris (-6,51 Prozent auf 17,08 CHF), Clariant (-4,49 Prozent auf 9,79 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,44 Prozent auf 4,30 CHF) und Adval Tech (-4,29 Prozent auf 40,20 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 620.735 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 348,700 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net