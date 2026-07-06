Dienstagshandel in Zürich: SPI am Mittag fester
Mit dem SPI geht es am Dienstag aufwärts.
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Um 12:09 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,31 Prozent auf 20.230,01 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,524 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,036 Prozent auf 20.159,74 Punkte an der Kurstafel, nach 20.166,93 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 20.156,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20.245,48 Punkten.
So bewegt sich der SPI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 18.926,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, betrug der SPI-Kurs 17.855,12 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.603,97 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,90 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20.370,23 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Medartis (+ 11,24 Prozent auf 94,00 CHF), Perrot Duval SA (+ 11,11 Prozent auf 50,00 CHF), Carlo Gavazzi (+ 6,21 Prozent auf 154,00 CHF), BB Biotech (+ 3,00 Prozent auf 51,50 CHF) und Barry Callebaut (+ 2,68 Prozent auf 1.187,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil GAM (-11,43 Prozent auf 0,06 CHF), INFICON (-6,36 Prozent auf 164,80 CHF), ASMALLWORLD (-6,35 Prozent auf 0,59 CHF), Comet (-6,22 Prozent auf 362,00 CHF) und Huber + Suhner (-5,65 Prozent auf 197,20 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.010.638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 299,004 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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