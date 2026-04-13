Dienstagshandel in Zürich: SPI am Mittag mit positivem Vorzeichen

SPI-Entwicklung

Der SPI verbucht derzeit Zuwächse.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,80 Prozent höher bei 18.600,27 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,358 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,271 Prozent fester bei 18.502,46 Punkten, nach 18.452,54 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18.639,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.502,46 Punkten lag.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.893,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18.543,84 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 14.04.2025, einen Wert von 15.452,75 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19.309,93 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 12,28 Prozent auf 6,40 CHF), Calida (+ 10,22 Prozent auf 15,10 CHF), Comet (+ 9,99 Prozent auf 310,40 CHF), Sika (+ 9,18 Prozent auf 149,85 CHF) und Cicor Technologies (+ 8,94 Prozent auf 134,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen GAM (-5,75 Prozent auf 0,09 CHF), Swiss Re (-3,75 Prozent auf 128,20 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-2,71 Prozent auf 17,24 CHF), TX Group (-2,70 Prozent auf 129,80 CHF) und Private Equity (-2,60 Prozent auf 60,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 991.141 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,087 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net