Index-Performance im Blick

Mit dem SPI geht es heute abwärts.

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1,05 Prozent auf 21.121,35 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,677 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,294 Prozent auf 21.283,14 Punkte an der Kurstafel, nach 21.346,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 21.292,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.084,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der SPI-Kurs bei 20.288,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, notierte der SPI bei 20.181,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der SPI noch bei 17.318,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 21.440,74 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 13,54 Prozent auf 1,04 CHF), Schlatter Industries (+ 6,25 Prozent auf 20,40 CHF), DocMorris (+ 2,93 Prozent auf 18,61 CHF), LEM (+ 2,72 Prozent auf 529,00 CHF) und Molecular Partners (+ 2,68 Prozent auf 2,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-16,92 Prozent auf 4,32 CHF), Addex Therapeutics (-10,14 Prozent auf 0,03 CHF), Tecan (N) (-5,71 Prozent auf 234,60 CHF), Infomaniak (-4,15 Prozent auf 74,00 CHF) und GAM (-4,12 Prozent auf 0,06 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.850.239 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 354,756 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net