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SPI-Kursentwicklung

Dienstagshandel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Abschläge

Dienstagshandel in Zürich: SPI verbucht letztendlich Abschläge

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ams-OSRAM AG
19.45 EUR -0.65 EUR -3.23 %
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ASMALLWORLD AG
1.38 EUR -0.04 EUR -2.82 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
32.60 EUR -4.90 EUR -13.07 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,324.00 EUR 37.00 EUR 2.87 %
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Basilea Pharmaceutica AG
76.00 EUR -0.30 EUR -0.39 %
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Bellevue AG
7.15 EUR -0.20 EUR -2.72 %
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Burckhardt Compression AG
595.00 EUR 85.00 EUR 16.67 %
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EvoNext Holdings AG
2.52 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Gurit Holding AG
52.00 EUR 1.50 EUR 2.97 %
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Highlight Event and Entertainment AG
4.76 EUR -0.39 EUR -7.57 %
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Molecular Partners AG
2.98 EUR -0.18 EUR -5.70 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
436.00 EUR -7.20 EUR -1.62 %
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UBS
43.52 EUR 0.88 EUR 2.06 %
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Indizes
SPI
20,797.40 CHF -70.34 CHF -0.34 %
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Am Dienstag fiel der SPI via SIX schlussendlich um 0,34 Prozent auf 20.797,40 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,652 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,373 Prozent auf 20.789,85 Punkte an der Kurstafel, nach 20.867,74 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.757,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 20.944,65 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 19.397,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der SPI bei 20.208,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der SPI einen Stand von 16.982,87 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 14,01 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20.944,65 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 35,24 Prozent auf 1,42 CHF), Burckhardt Compression (+ 12,21 Prozent auf 533,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,70 Prozent auf 5,00 CHF), Gurit (+ 4,60 Prozent auf 50,00 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 4,14 Prozent auf 73,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-13,77 Prozent auf 29,75 CHF), Molecular Partners (-6,47 Prozent auf 2,60 CHF), GAM (-6,15 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-5,31 Prozent auf 0,02 CHF) und ams-OSRAM (-4,67 Prozent auf 17,98 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.040.006 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 358,019 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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