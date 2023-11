Dienstleister schwächeln und bremsen Wirtschaft in Deutschland und Euro-Zone

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft bleibt im konjunkturellen Niemandsland zwischen Flaute und Rezession.

Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel im Oktober um 0,5 Zähler auf 45,9 Punkte. Er blieb damit deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern und signalisiert das vierte Mal in Folge eine schrumpfende Wirtschaftstätigkeit, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu den endgültigen Ergebnissen seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte.

Der Index für den Servicesektor verlor 2,1 Punkte und rutschte mit 48,2 Zählern in den roten Bereich. Grund war den Angaben zufolge die schwache Nachfrage. So sanken die Neuaufträge den vierten Monat hintereinander und so kräftig wie seit den Anfängen der Corona-Zeit im Mai 2020 nicht mehr. "Es sieht so aus, als stünden uns ein paar harte Monate bevor", sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank (HCOB), die die Umfrage sponsert. "Die Serviceanbieter haben den Panikknopf zwar noch nicht gedrückt, äußerten sich aber deutlich weniger optimistisch als im historischen Durchschnitt." Das sei kaum verwunderlich - "denn höhere Zinssätze, ein neuer Krieg im Nahen Osten und gestiegene Ölpreise sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine rosige Zukunft".

Auch in der Euro-Zone stehen die Zeichen eher auf Rezession. Der finale S&P Global Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft in der Währungsunion fiel im Oktober um 0,7 auf 46,5 Punkte und damit auf ein 35-Monatstief. Die Wirtschaft im Euro-Raum war im Sommer um 0,1 Prozent geschrumpft. In diesem Tempo war auch in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September zum Vorquartal gesunken.

