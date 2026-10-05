Vonovia startet neue Marke Veveus: Dienstleistungen für Investoren - Aktie freundlich
Vonovia will mit einer neuen Marke Dienstleistungen für Investoren anbieten, mit Hilfe derer das Geschäft außerhalb der klassischen Vermietung weiter ausgebaut werden soll.
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Wie der Bochumer Wohnimmobilienkonzern mitteilte, will er mit der Marke Veveus institutionellen Eigentümern und Investoren Leistungen aus Investment Management, Asset Management, Property Management und Facility Management aus einer Hand bieten
Bereits heute bewirtschaftet das Unternehmen rund 75.000 Wohnungen im Auftrag Dritter. Dieses Know-how soll künftig unter Veveus gebündelt und weiteren institutionellen Eigentümern und Investoren zugänglich gemacht werden. Während die Marke Vonovia weiterhin für das Vermietungsgeschäft steht, will Veveus gezielt die Anforderungen professioneller Marktteilnehmer adressieren.
Die Vonovia-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent im Plus bei 16,84 Euro.
DJG/uxd/hab
Dow Jones Newswires
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Bildquellen: Vonovia SE, Vonovia