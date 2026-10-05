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Vonovia startet neue Marke Veveus: Dienstleistungen für Investoren - Aktie freundlich

Vonovia startet neue Marke Veveus: Dienstleistungen für Investoren - Aktie freundlich

Vonovia will mit einer neuen Marke Dienstleistungen für Investoren anbieten, mit Hilfe derer das Geschäft außerhalb der klassischen Vermietung weiter ausgebaut werden soll.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.91 EUR 0.18 EUR 1.05 %
Charts | News | Analysen

Wie der Bochumer Wohnimmobilienkonzern mitteilte, will er mit der Marke Veveus institutionellen Eigentümern und Investoren Leistungen aus Investment Management, Asset Management, Property Management und Facility Management aus einer Hand bieten

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Bereits heute bewirtschaftet das Unternehmen rund 75.000 Wohnungen im Auftrag Dritter. Dieses Know-how soll künftig unter Veveus gebündelt und weiteren institutionellen Eigentümern und Investoren zugänglich gemacht werden. Während die Marke Vonovia weiterhin für das Vermietungsgeschäft steht, will Veveus gezielt die Anforderungen professioneller Marktteilnehmer adressieren.

Die Vonovia-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent im Plus bei 16,84 Euro.

DJG/uxd/hab

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Vonovia SE, Vonovia

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Vonovia SE Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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