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Heute im FokusDAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Jungheinrich: Operativer Gewinn bricht ein. Ryanair zieht Flugzeuge aus Berlin ab. Rheinmetall wächst rasant: 350.000 Bewerbungen pro Jahr. ATOSS Software: Margenziel für 2026 angehoben. Microsoft-Aktie: Jefferies behält 'Buy'-Rating bei. HELLA: Umsatz zum Jahresauftakt leicht rückläufig. EVOTEC bekommt neue Finanzchefin. Verkaufsempfehlung treibt MTU-Aktie auf Jahrestief.
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