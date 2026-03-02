Diesel springt am Morgen über die 2-Euro-Marke
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der bundesweite Dieselpreis ist infolge der Verwerfungen durch den Iran-Krieg auf mehr als zwei Euro geklettert. In der morgendlichen Preisspitze um 7.15 Uhr ermittelte der ADAC einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,054 Euro pro Liter, wie er auf Nachfrage mitteilt./ruc/DP/stw
