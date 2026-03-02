DAX23.870 +0,3%Est505.788 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 +3,8%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1598 -0,1%Öl84,11 +2,6%Gold5.169 +1,6%
Diesel springt am Morgen über die 2-Euro-Marke

04.03.26 09:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,62 EUR 0,04 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ConocoPhillips
103,00 EUR 1,42 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
131,56 EUR 0,84 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
35,49 EUR 0,16 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
67,78 EUR 0,78 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der bundesweite Dieselpreis ist infolge der Verwerfungen durch den Iran-Krieg auf mehr als zwei Euro geklettert. In der morgendlichen Preisspitze um 7.15 Uhr ermittelte der ADAC einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,054 Euro pro Liter, wie er auf Nachfrage mitteilt./ruc/DP/stw

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

