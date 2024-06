Der Handel an der Börse ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden und so kommt es, dass selbst grossen Investoren wie Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffett in ihrer langen Geschichte am Aktienmarkt Fehler unterlaufen. Diese Fehlinvestition kostete Warren Buffett Milliarden.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel